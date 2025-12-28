Dolar
Yaşam

Muş'ta 3 kişi kaldırımda kayak yaparak eğlendi

Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından kaldırımda kayak yaparak eğlenen 3 kişi görenleri gülümsetti.

İbrahim Yaldız  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
Muş'ta 3 kişi kaldırımda kayak yaparak eğlendi

Muş

Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilerken ilginç görüntülere de sahne oldu.

Dün akşam saatlerinde kayak takımlarıyla İstasyon Caddesi'ne giden esnaf Veysel Erten ile 2 arkadaşı, karla kaplı kaldırımda kayak yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Kent sakinlerinin meraklı bakışlarla takip ettiği 3 arkadaşın kaldırımda kayak yaparak ilerlemesi cep telefonuyla kayıt altına alındı.

