Hakkari'de çocuklar kızak ve bidonlarla kayarak eğlendi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çocuklar, kar yağışının ardından kızak ve bidonlarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.
Hakkari
Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla ilçe merkezi beyaza büründü.
Kar yağışını fırsat bilen çocuklar da plastik bidonlar ve tahtadan yapılan kızaklarıyla kayarak karın keyfini çıkardı.
Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, kardan adam yaptı, kar topu oynayarak eğlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.