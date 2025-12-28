Dolar
Yaşam

Van'da polisler çocuklarla kar topu oynadı

Van'ın İpekyolu ilçesinde trafik polisleri ile çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.

Nevzat Umut Uzel  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
Van'da polisler çocuklarla kar topu oynadı

Van

İskele Caddesi'nde görevli trafik polisleri, kar yağışının ardından kaldırımda oyun oynayan çocuklara eşlik etti.

Polisler ile çocukların birbirlerine kar topu atarak eğlendiği anları çevredeki bazı vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Çocuklara eğlenceli anlar yaşatan polisler, daha sonra onlara sarılarak görevlerine döndü.

Polislerle çocukların gülümseten görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi.


