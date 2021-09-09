Mardin'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 polis yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu 1 polis yaralandı.
Mardin
Aytepe köyü kırsalında terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
Çatışmada, 1 özel harekat polisi yaralandı.
Askeri helikopterle kent merkezine götürülen polis memuru, Mardin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bölgede operasyon sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.