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Mardin'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 polis yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu 1 polis yaralandı.

Şahin Seçen   | 09.09.2021
Mardin'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 polis yaralandı Fotoğraf: Şahin Seçen/AA

Mardin

Aytepe köyü kırsalında terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, 1 özel harekat polisi yaralandı.

Askeri helikopterle kent merkezine götürülen polis memuru, Mardin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bölgede operasyon sürüyor.

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