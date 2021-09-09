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Çubuk'ta üniversite öğrencileri 1,5 tonluk kavanoza turşu kurdu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) akademisyen ve öğrencileri, yüz yüze eğitimin başlaması öncesi Çubuk Belediyesinin organize ettiği "İlk Ders Turşu" etkinliğinde 1,5 ton turşu kurdu.

Hüseyin Yiğiner   | 09.09.2021
Çubuk'ta üniversite öğrencileri 1,5 tonluk kavanoza turşu kurdu Fotoğraf: Hüseyin Yiğiner/AA

Ankara

AYBÜ Esenboğa Külliyesi'ndeki programa Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Rektör Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Çubuk turşusu konusunda uygulamalı eğitim alan katılımcılar, 2018'de dünyanın en büyük turşusunu kurma rekorunun kırıldığı 1,5 tonluk kavanoza turşu kurdu.

Belediye Başkanı Demirbaş, konuşmasında ilçede eğitim gören öğrencilerin turşunun nasıl kurulduğunu bilmemesinin uygun olmayacağını düşündüklerini, akademisyenlerin de bu görüşü desteklediğini söyledi.

Çubuk turşusunun tanınırlığının üniversite ile artacağına inandığını belirten Demirbaş, coğrafi işaret belgesine sahip bu ürünü dünyaya tanıtmak istediklerini aktardı.

Demirbaş, şöyle konuştu:

"Dünyanın en büyük turşusunun kurulmasıyla 2018 yılında Guinness Rekorlar kitabına girmiştik. Bugün kurduğumuz turşumuzu da inşallah olduktan sonra öğrencilerimiz ile paylaşacağız. Bunu gelenek haline getirmek istiyoruz. Üniversitemiz ile birlikte bu lezzet, dünyanın her yerine yaygınlaşacak."

Rektör Prof. Dr. Aydınlı ise üniversite olarak 2019'da ilk açtıkları bölümlerden birinin Gıda Teknolojileri olduğunu, bulundukları bölgenin değerlerine sahip çıkarak geliştirmek istediklerini anlattı.

Turşuya yönelik bilimsel çalışmalar yapacaklarını ifade eden Aydınlı, "Hem turşuda kullanılan malzemeler hem de kurulumu üzerine çalışmalar yapalım istiyoruz. Elimizden geldiğince bölge ile bütünleşelim istiyoruz. Teknik alanlarda da birçok faaliyetimiz var. Biz burada hiçbir şeyi atlamak istemiyoruz. Turşu bizim için önemli, havacılık ve uzay da önemli, buradaki termal de önemli. Çünkü her şey birbirini tamamlıyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Aydınlı, üniversitenin bulunduğu alanda termal su arama çalışması da yapacaklarını, sonuçlarına göre bu kaynağı enerji, ısıtma, sağlık, spor ve tarımda kullanmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kurulan turşunun üniversitenin 4 Ekim'deki akademik yıl açışında öğrenciler ve konuklara dağıtılacağı belirtildi.

Programın sonunda turşunun bereketli olması, öğrencilere, misafirlere ve akademisyenlere sağlık getirmesi için dua edildi.

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