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Türkiye

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 22.01.2021
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların, etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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