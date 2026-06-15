2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında turnuvanın favorilerinden İspanya, tarihinde ilk kez organizasyonda mücadele eden Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kaldı.

İspanya, Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kaldı 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında turnuvanın favorilerinden İspanya, tarihinde ilk kez organizasyonda mücadele eden Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kaldı.

Atlanta Stadı'ndaki karşılaşmada, 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi.

İspanya, Yeşil Burun Adaları yarı sahasında oynanan ilk bölümlerde etkili hücum geliştiremedi. İspanya'nın maçtaki ilk şutunu 15. dakikada Pedri, ceza sahası dışından çekerken kaleci Vozinha için rahat bir kurtarış oldu.

Maçın 34. dakikasında Yeşil Burun Adaları'ndan Livramento'nin orta sahadan vuruşu takıma adına maçtaki ilk şut olarak kaydedildi.

İspanya, 39. dakikada gole çok yaklaştı. Cucurella'nın kale önüne çevirdiği topa Torres'in vuruşu üst direkten döndü. Oyarzabal'ın kafa vuruşuyla tamamladığı pozisyonda Vozinha, parmak uçlarıyla güzel bir kurtarış yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İspanya'da sakatlığını atlatan genç yıldız futbolcu Lamine Yamal, maça yedek kulübesinde başlarken 71. dakikada oyuna girdi.

İspanya'ya dinamizm kazandıran Yamal ile birlikte 73. dakikada gelişen atakta genç yıldız futbolcu, çalımla ilerleyerek Liorente'ya pasını verdi. Liorente'nin ortasında Merino'nun şutunda top kaleci Vozinha'da kaldı.

88. dakikada Yamal'ın sağ kanattan ayak dışıyla şık pasında ceza sahasında topla buluşan Olmo, meşin yuvarlağı Oyarzabal aktardı. Bu futbolcunun şutunda Lopez'e çarpan top auta çıktı.

90+1'de Yeşil Burun Adaları, maçtaki en etkili ataklarından birini gerçekleşti ve Arcanjo'nun kornerden ortasında Borges'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

Karşılaşma golsüz berabere bitti.

Bu sonuçla, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları, turnuvada ilk puanını da aldı.

Iğdır FK'da oynayan Ryan Mendes, maça ilk 11'de başlarken Trabzonspor forması giyen Wagner Pina ile Başakşehir'de forma giyen Nuno da Costa ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Da Costa, 61. dakikada oyuna girdi.

H Grubu'nda İspanya ve Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan ve Uruguay yer alıyor.

