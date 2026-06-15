Türk savunma sanayisi Fransa'da Eurosatory Fuarı'nda boy gösteriyor

[1/14] Türk savunma sanayisi firmaları, Fransa'da düzenlenen uluslararası savunma ve güvenlik fuarı Eurosatory'de ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtıyor. Türkiye bu yıl fuarda ASELSAN, Roketsan, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), HAVELSAN da dahil 50'nin üzerinde firmayla temsil ediliyor.

[2/14] Türk savunma sanayisi firmaları, Fransa'da düzenlenen uluslararası savunma ve güvenlik fuarı Eurosatory'de ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtıyor. Türkiye bu yıl fuarda ASELSAN, Roketsan, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), HAVELSAN da dahil 50'nin üzerinde firmayla temsil ediliyor.

[3/14] Türk savunma sanayisi firmaları, Fransa'da düzenlenen uluslararası savunma ve güvenlik fuarı Eurosatory'de ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtıyor. Türkiye bu yıl fuarda ASELSAN, Roketsan, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), HAVELSAN da dahil 50'nin üzerinde firmayla temsil ediliyor.

[4/14] Türk savunma sanayisi firmaları, Fransa'da düzenlenen uluslararası savunma ve güvenlik fuarı Eurosatory'de ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtıyor. Türkiye bu yıl fuarda ASELSAN, Roketsan, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), HAVELSAN da dahil 50'nin üzerinde firmayla temsil ediliyor.

[5/14] Türk savunma sanayisi firmaları, Fransa'da düzenlenen uluslararası savunma ve güvenlik fuarı Eurosatory'de ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtıyor. Türkiye bu yıl fuarda ASELSAN, Roketsan, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), HAVELSAN da dahil 50'nin üzerinde firmayla temsil ediliyor.

[6/14] Türk savunma sanayisi firmaları, Fransa'da düzenlenen uluslararası savunma ve güvenlik fuarı Eurosatory'de ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtıyor. Türkiye bu yıl fuarda ASELSAN, Roketsan, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), HAVELSAN da dahil 50'nin üzerinde firmayla temsil ediliyor.

[7/14] Türk savunma sanayisi firmaları, Fransa'da düzenlenen uluslararası savunma ve güvenlik fuarı Eurosatory'de ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtıyor. Türkiye bu yıl fuarda ASELSAN, Roketsan, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), HAVELSAN da dahil 50'nin üzerinde firmayla temsil ediliyor.

[8/14] Türk savunma sanayisi firmaları, Fransa'da düzenlenen uluslararası savunma ve güvenlik fuarı Eurosatory'de ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtıyor. Türkiye bu yıl fuarda ASELSAN, Roketsan, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), HAVELSAN da dahil 50'nin üzerinde firmayla temsil ediliyor.

[9/14] Türk savunma sanayisi firmaları, Fransa'da düzenlenen uluslararası savunma ve güvenlik fuarı Eurosatory'de ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtıyor. Türkiye bu yıl fuarda ASELSAN, Roketsan, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), HAVELSAN da dahil 50'nin üzerinde firmayla temsil ediliyor.

[10/14] Türk savunma sanayisi firmaları, Fransa'da düzenlenen uluslararası savunma ve güvenlik fuarı Eurosatory'de ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtıyor. Türkiye bu yıl fuarda ASELSAN, Roketsan, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), HAVELSAN da dahil 50'nin üzerinde firmayla temsil ediliyor.

[11/14] Türk savunma sanayisi firmaları, Fransa'da düzenlenen uluslararası savunma ve güvenlik fuarı Eurosatory'de ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtıyor. Türkiye bu yıl fuarda ASELSAN, Roketsan, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), HAVELSAN da dahil 50'nin üzerinde firmayla temsil ediliyor.

[12/14] Türk savunma sanayisi firmaları, Fransa'da düzenlenen uluslararası savunma ve güvenlik fuarı Eurosatory'de ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtıyor. Türkiye bu yıl fuarda ASELSAN, Roketsan, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), HAVELSAN da dahil 50'nin üzerinde firmayla temsil ediliyor.

[13/14] Türk savunma sanayisi firmaları, Fransa'da düzenlenen uluslararası savunma ve güvenlik fuarı Eurosatory'de ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtıyor. Türkiye bu yıl fuarda ASELSAN, Roketsan, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), HAVELSAN da dahil 50'nin üzerinde firmayla temsil ediliyor.

[14/14] Türk savunma sanayisi firmaları, Fransa'da düzenlenen uluslararası savunma ve güvenlik fuarı Eurosatory'de ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtıyor. Türkiye bu yıl fuarda ASELSAN, Roketsan, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), HAVELSAN da dahil 50'nin üzerinde firmayla temsil ediliyor.