Erzincan'ın tarihi Kemah ilçesinde snowboardcular dağdan ilçe merkezine kayarak indi
Erzincan'ın tarihi Kemah ilçesinde, kar yağışı sonrası iki kayaksever, dağdan ilçe merkezine snowboard yaparak indi.
Erzincan
Kayakseverler Musab Karacan ve Sefa Tanrıkulu, snowboardlarıyla çıktıkları yüksek bir dağın yamacından kaymaya başladı. İnişlerini ilçe merkezine kadar sürdüren sporcular, caddelerden geçerek adrenalin dolu bir kayış deneyimi yaşadı.
Yaklaşık 2 kilometrelik parkuru kayarak ilçeye kadar inen snowboardcuların merkezden geçiş anları çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.
Snowboardcuların dağdan ilçe merkezine uzanan yolculuğu, dronla görüntülendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı