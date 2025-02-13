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Yaşam

Emekli öğretmen çift 57 yıllık mutlu evlilikleriyle gençlere örnek oluyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaşayan emekli öğretmen 77 yaşındaki Meliha Özbek ve 83 yaşındaki Mehmet Özbek, uzun ve mutlu evlilikleriyle örnek gösteriliyor.

Taner Demir  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Emekli öğretmen çift 57 yıllık mutlu evlilikleriyle gençlere örnek oluyor Fotoğraf: Taner Demir/AA

Ankara

İlçenin Hıdırlar köyünde 1968 yılında öğretmenlik yaparken tanışan ve evlenen çift, 57 yıldır mutlu bir hayat sürüyor.

Mehmet Özbek, AA muhabirine, çocuklarının olmadığını ancak bugüne kadar yüzlerce çocuk yetiştirdiklerini söyledi.

Eşi Nallıhanlı olduğu için 1989 yılında emekli olduktan sonra ilçeye yerleştiklerini anlatan Özbek, bugüne kadar 30 üniversite öğrencisine maddi destekte bulunduklarını, halen 6 üniversite öğrencisini emekli maaşları ile okutmaya devam ettiklerini belirtti.

Kitap yazdıklarını ve derneklerde gönüllü olarak görev aldıklarını belirten Özbek, evliliklerindeki mutluluğun sırrının birbirlerine her zaman anlayışlı ve kibar davranmak olduğunu ifade etti.

"57 yıllık evliliğimizde aramızda en küçük tartışma ve kırgınlık olmadı." diyen Özbek, ev işlerinde eşine yardım ettiğini, birbirleriyle dayanışma içinde yaşadıklarını kaydetti.


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