Dolar
43.19
Euro
50.41
Altın
4,613.05
ETH/USDT
3,375.00
BTC/USDT
96,936.00
BIST 100
12,377.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da yıllık değerlendirme toplantısında konuşuyor.
logo
Yaşam

Düzceli usta, 35 yıldır ürettiği Mengen sobalarıyla evleri ısıtıyor

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, dayanıklılığı ve çok yönlü kullanımıyla ön plana çıkan Bolu yöresine ait Mengen sobasını 35 yıldır el emeğiyle üreten 63 yaşındaki Halil Akdeniz, babasından öğrendiği mesleğini gençlere öğretmek istiyor.

Göksel Cüneyt İğde  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Düzceli usta, 35 yıldır ürettiği Mengen sobalarıyla evleri ısıtıyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Bolu'nun Mengen ilçesinde evlerin vazgeçilmezi olan Mengen sobası, kış şartlarının çetin geçtiği çevre illerin kırsal kesimlerinde de üretilip kullanılıyor.

Komşu il Düzce'nin köyünde zanaatın son temsilcilerinden biri olarak geleneği yaşatan evli ve 3 çocuk babası Akdeniz, Yedigöller Milli Parkı güzergahındaki Yığılca ilçesine bağlı Mengen köyünde, 20'li yaşlarda evlerinin bodrumunda oluşturdukları atölyede babasından öğrendiği mesleğini sürdürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Akdeniz, yapımında genelde 2-3 milim kalınlığında sac kullanılan sobayı, 35 yıldan bu yana dayanıklı olması ve ısıyı daha fazla tutması dolayısıyla 6 milim sacdan üretiyor. Kullanım amacına göre tasarım ve ölçülendirme yaptıktan sonra parçaları kesim, pres ve bükümle forma sokan Akdeniz, gövdenin kaynaklanmasının ardından ızgara, kapak ve fırın haznesi kısımlarını monte ediyor.

Sipariş usulüyle sobalarını imal eden 63 yaşındaki Akdeniz, AA muhabirine, geleneksel Mengen sobası imalatına gençlik yıllarında başladığını söyledi.

Mesleğin babasından miras kaldığını aktaran Akdeniz, "Babam o dönemlerde orak, bıçak yapardı. Asker ocağında da zaten kaynakçıydım. O zamanlar köyümüzde doğru dürüst elektrik yoktu. Daha sonra elektriğimiz geldi ve evimizin alt kısmında iş yerimizi açtık. Burada babamdan öğrendiğim zanaatı ilerlettim ve çok şükür devam diyorum." diye konuştu.

"Depremlerden etkilenen illere yaklaşık 100 soba yolladım"

Akdeniz, Mengen sobası imalatında tasarım ve ölçülendirmeden kesme, birleştirme, sızdırmazlık ve çekiş kontrollerine kadar titizlikle çalıştığını anlatarak, "Sobayı adam gibi yaparsan emeğinin karşılığı da çıkıyor. Ben bunu yapalı 35 sene oldu. Çok şükür hiçbir komşumdan, müşterimden şikayet almadım." şeklinde konuştu.

"Mengen sobası yapımına ev tipiyle başladım, bahçelerde de kullanılabilen ve yemek pişirme özelliği olan ördek modeliyle devam ettim. Artık yaş geçti, gençlere öğretmek istiyorum. Çok güzel bir zanaat." diyen Akdeniz, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini severek sürdürdüğünü dile getirdi.

Akdeniz, sipariş usulüyle üretim yaptığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçmişte Almanya'ya kadar sobalar gönderdim. 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illere de yaklaşık 100 soba yolladım, helal olsun. Evde oturup bir çayı bile zor içiyorum. Hemen iş yerime inesim geliyor çünkü bu zanaat bana babamdan kalma. Yaşım 63 ama hala daha merakım var. Geçen sene çevre il ve ilçelere de 6-7 soba gönderdim. Çocuklarımı da bu meslek sayesinde yetiştirdim. Biri mühendis diğeri de kendine dükkan açtı ama hiçbiri bu mesleği merak etmiyor. Ben zanaatıma ölene kadar devam edeceğim. Burası benim ekmek kapım, ne kar yağar ne yağmur, çayımı demler çalışmaya devam ederim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşıyız
Selçuk Bayraktar'dan Yeşil Vatan Seferberliği Projesi'ne destek çağrısı
Tunceli'ye ocakta son 65 yılın en fazla karı yağdı
MSB: Geçtiğimiz hafta içerisinde 9 PKK'lı terörist teslim oldu
Ceza ve Tevkifevleri personelinin görevde yükselme ve nakil şartları değişti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Düzceli usta, 35 yıldır ürettiği Mengen sobalarıyla evleri ısıtıyor

Düzceli usta, 35 yıldır ürettiği Mengen sobalarıyla evleri ısıtıyor

Düzce'de görme engelli seyyar satıcı, 20 yıldır aynı noktada çocukları sevindiriyor

Yurtta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'den gelen vatandaşlarla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'den gelen vatandaşlarla görüştü
Çocuklarda propolis tüketiminin büyüme ve gelişime etkileri araştırıldı

Çocuklarda propolis tüketiminin büyüme ve gelişime etkileri araştırıldı
Kadın arıcı ata mesleğini 45 yıldır sürdürüyor

Kadın arıcı ata mesleğini 45 yıldır sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet