Euro
8.61
Dolar
7.09
BIST 100
1,517.86
Altın
1,807.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Düzce'de köpekten kaçarken iki duvar arasına sıkışan inek kurtarıldı

Düzce'de köpekten kaçmak isterken iki duvar arasında sıkışan inek, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yavuz Emrah Sever   | 23.02.2021
Düzce'de köpekten kaçarken iki duvar arasına sıkışan inek kurtarıldı

Düzce

Merkeze bağlı Bahçeköy'de köpeğin kovaladığı inek, ahır ile evin avlusuna ait duvarların arasına sıkıştı.

Durumu fark eden köy sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu duvarı balyozla kırarak ineği bulunduğu yerden kurtardı.

İnek, sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya, Kovid-19 salgını nedeniyle Çekya ve Avusturya sınırlarında kontrol uygulamasını savundu
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 356 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Başbakanı Johnson, 21 Haziran'da tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması konusunda umutlu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bin 443'e yükseldi
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 865 bini geçti

Benzer haberler

Düzce'de köpekten kaçarken iki duvar arasına sıkışan inek kurtarıldı

Düzce'de köpekten kaçarken iki duvar arasına sıkışan inek kurtarıldı

Düzce'de sahillerdeki atıkları temizleyen emekli öğretmen duyarlılık örneği sergiliyor

Kar ve fırtına Düzce'de hamsi fiyatını artırdı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 36 sığınmacı kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 36 sığınmacı kurtarıldı
Çeşme'de hortumun batırdığı lüks yat 8 saatlik çalışmayla sudan çıkarıldı

Çeşme'de hortumun batırdığı lüks yat 8 saatlik çalışmayla sudan çıkarıldı
Şehit oğlunun hayalini kurduğu evde onun hatıralarını sergiliyor

Şehit oğlunun hayalini kurduğu evde onun hatıralarını sergiliyor