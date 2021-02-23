Düzce'de köpekten kaçarken iki duvar arasına sıkışan inek kurtarıldı
Düzce'de köpekten kaçmak isterken iki duvar arasında sıkışan inek, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Düzce
Merkeze bağlı Bahçeköy'de köpeğin kovaladığı inek, ahır ile evin avlusuna ait duvarların arasına sıkıştı.
Durumu fark eden köy sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu duvarı balyozla kırarak ineği bulunduğu yerden kurtardı.
İnek, sahibine teslim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.