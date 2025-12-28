Dolar
Yaşam

Düzce Korugöl Tabiat Parkı karla kaplandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kar yağışının ardından Korugöl Tabiat Parkı beyaza büründü.

Göksel Cüneyt İğde  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
Düzce Korugöl Tabiat Parkı karla kaplandı Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde - AA

Düzce

Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan çevre düzenlemesi, yürüyüş yolları, sosyal tesis ve yenilenen altyapısıyla doğaseverlerin gezi rotaları arasında yer alan Korugöl mevkisinde kar etkili oldu.

Kayın, meşe ve gürgen ağaçlarıyla kaplı bölgede kar manzaraları ortaya çıktı.

Öte yandan, Kalıcı Konutlar bölgesi ile Kaynaşlı ve Gölyaka ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde de kar yağışı etkili oldu.


