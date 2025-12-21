Dolar
Yaşam

Yığılca, kış aylarında da mağara ve şelaleleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Düzce'nin Yığılca ilçesindeki "kesin korunacak hassas alan" Sarıkaya Mağarası ve Saklıkent Şelalesi, soğuk günlerde de doğa tutkunlarınca ziyaret ediliyor.

21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
Yığılca, kış aylarında da mağara ve şelaleleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünce 2021'de birinci derecede sit alanı olarak tescillenen ve son dönemde yapılan projelerle turizme kazandırılan Sarıkaya Mağarası, misafirlerini ağırlıyor.

Toplam uzunluğu 717 metre olan, yapılan metal merdivenler ve korkuluklarla tamamen gezilebilir hale getirilen mağara, kireç taşlarıyla oluşmuş sarkıtı ve içinde barındırdığı şelaleleriyle görenleri büyülüyor.

Fosiller, damla taşlar, şelale, küçük kanyon ve vadiyi içinde barındıran mağara, doğa tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Saklıkent şelalesi turizme kazandırıldı

Kent merkezine 45, ilçeye ise 5 kilometre mesafede bulunan orman içindeki Saklıkent Şelalesi ise doğaseverler tarafından keşfedilmesinin ardından tescillenerek turizme kazandırıldı.

Yedigöller Milli Parkı yolu üzerindeki Yağcılar köyü içerisinden ulaşılan ve yaklaşık 120 metre yükseklikteki kayalıklardan akan şelale etrafında, İl Özel İdaresi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce peyzaj projesi yapıldı.

Bölgeye gelenleri hayran bırakan şelaleye ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla yol yapım çalışmaları sürüyor.

