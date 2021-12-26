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Yaşam

Deri kıyafetler üreten Mardinli terzi 35 yıllık mesleğini oğluyla sürdürüyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan ve 35 yıldır terzilik yapan 63 yaşındaki Fevaz Dursun, oğlu Aram Dursun ile deriye şekil veriyor.

Halil İbrahim Sincar, Şahin Seçen   | 26.12.2021
Deri kıyafetler üreten Mardinli terzi 35 yıllık mesleğini oğluyla sürdürüyor

Mardin

1986 yılında gittiği İzmir'de terzilik mesleğini öğrenen Fevaz Dursun, deri dikiminde uzmanlaştı. 5 yıl sonra memleketi Kızıltepe'ye dönen Dursun, Cumhuriyet Meydanı'nda bir iş hanında terzi dükkanı açtı.

Burada tutkusunu oğluna da aşılayan Dursun, evladıyla İzmir ve İstanbul'dan getirdiği derileri yelek, ceket, mont gibi ürünlere çeviriyor.

Baba Dursun, AA muhabirine, ham olarak aldıkları deriyi atölyesinde işlediklerini, müşterinin istediği şekilde dikim yaptığını söyledi.

Derinin doğal ve sağlıklı olduğu için tercih edildiğini anlatan Dursun, özellikle rüzgara karşı dayanıklılığı dolayısıyla deri ürünlerin talep gördüğünü dile getirdi.

"Müşteriler beğeniyor, memnun kalıyor"

"Bu işi bırakamıyorum. Sipariş üzerine oğlumla yelek, ceket, mont ve her türlü deri ürünleri yapıyoruz." diyen Dursun, ayrıca daraltma, küçültme ve boya işlerini yaptıklarını belirtti.

Dursun, "Kalitesi ve işçiliği iyi olunca müşteriler beğeniyor, memnun kalıyor. Oğlumla çalışıyoruz. Ben makinedeyim, oğlum da ütüde. Ölçüm, kesim ve dikim işlerini ben yapıyorum. Diktiğim derileri oğlum da ütülüyor." ifadelerini kullandı.

Aram Dursun (35) da küçük yaşlardan itibaren babasının yanında çalıştığını dile getirdi.

"Baba oğul bu mesleğin yok olmaması için uğraşıyoruz. Babamdan öğrendiğim kadar yapmaya çalışıyorum." diyen Dursun, yok olmaması için mesleği sürdüreceğini aktardı.

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