Mardin'de zabıta yere çöp atanları artık yaka kamerasıyla tespit edecek
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yere çöp atanların tespiti için zabıtalara yaka kamerası takılmaya başlandı.
Mardin
Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak ve Başkan Yardımcısı Gülgen Doğan, düzenlenen programda, 4 zabıtaya yaka kamerası taktı.
Başkan Amak, gazetecilere, ilçede çevre temizliğiyle ilgili uzun süredir çalışma yaptıklarını söyledi.
Temiz bir Artuklu, temiz bir toplum oluşturabilmek için farkındalık yaratmaları gerektiğine inandığını anlatan Amak, temiz bir doğa için ekiplerle beraber çalışacaklarını belirtti.
Amak, şunları kaydetti:
"Arkadaşlarımız sahada çalışmalarını yürütecek. İnsanları çöplerini yere atmama noktasında uyarılarını yapacak. Ondan sonraki süreçte de arkadaşlarımız cezai işlem uygulayacaklar. Çöplerin atılacağı yerler çöp kovalarıdır, konteynerlerdir. Çöpleri kimler attıysa yaka kameralarıyla tespit edildiği anda da cezai işlem uygulanacak. Eminiz ki insanlar bu noktada duyarlıdır."
Daha sonra zabıta ekipleri, yere çöp atanları tespit etmek üzere denetime çıktı.
Gelecek günlerde 36 zabıtaya daha yaka kamerası takılacağı bildirildi.