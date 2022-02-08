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Yaşam

Burdur'daki Karanlıkdere Kanyonu'na 11 yaban keçisi daha bırakıldı

Bölgede güçlü bir popülasyon oluşturmak hedefleniyor.

Bilal Altıok   | 08.02.2022
Burdur'daki Karanlıkdere Kanyonu'na 11 yaban keçisi daha bırakıldı

Burdur

Burdur'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6. Bölge Müdürlüğünce doğadan yakalanan 11 yaban keçisi Altınyayla ilçesindeki Karanlıkdere Kanyonu'na salındı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, yaban hayvanı yerleştirme ve aşılama çalışmaları kapsamında Antalya Şube Müdürlüğü Akseki Şefliği sınırlarında yakalanan 6'sı erkek, 5'i dişi toplam 11 yaban keçisinin Altınyayla ilçesi Ballık köyü sınırlarında bulunan kanyona bırakıldığı bildirildi.

Türkiye'de ilk kez doğadan alınan yaban keçilerinin başka bir doğal ortama yerleştirme çalışmasının ikinci etabının başarıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, "İki etapta 18 yaban keçisinin yerleştirildiği bölgeye toplamda 25 yaban keçisi yerleştirilerek güçlü bir yaban keçisi popülasyonunun oluşturulması hedefleniyor." ifadesi kullanıldı.

Yaban keçisi yerleştirme programına Burdur Valisi Ali Arslantaş, Altınyayla Kaymakamı Kübra Teymur, Altınyayla Belediye Başkanı Ahmet Serttaş, Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel ve köy muhtarları katıldı.

Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı'na 21 Ocak'ta 7 yaban keçisi yerleştirilmişti.


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