Gündem

Burdur'da badem ağaçları çiçek açtı

Burdur'un Bucak ilçesinde badem ağaçları şubat ayında çiçek açtı.

Seher Özer  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
Burdur'da badem ağaçları çiçek açtı Fotoğraf: Seher Özer/AA

Burdur

Türkiye'nin büyük bölümünde soğuk hava etkili olurken, ilçede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle bazı badem ağaçlarının çiçek açması güzel görüntü oluşturdu.

İlçeye bağlı Kocaaliler Beldesi, Demirli, Kargı ve Çobanpınar köylerinde çiçek açan badem ağaçlarını cep telefonlarıyla görüntüleyen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

