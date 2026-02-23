Dolar
43.84
Euro
51.78
Altın
5,158.15
ETH/USDT
1,923.80
BTC/USDT
66,237.00
BIST 100
14,102.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Karacabey Ovası'nda yaklaşık 20 bin dekarlık alan su altında kaldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan yağışların ardından Çapraz Çayı'nın taşması sonucu yaklaşık 20 bin dekarlık alan su altında kaldı.

Saliha Nur Köksal, Ayhan Fidan  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
Karacabey Ovası'nda yaklaşık 20 bin dekarlık alan su altında kaldı Fotoğraf: Semih Şahin/AA

Bursa

Uluabat Gölü'nün dolması ve Çapraz Çayı'nın denize su taşıma kapasitesinin yetersiz kalmasıyla Taşlık, Runguçpaşa, Canbalı, Yolağzı, Gönü, Harmanlı ve Runguçpaşa mahallelerinde su baskınları yaşandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karacabey Ovası'ndaki taşkın sahası, mera alanı, ekili ve dikili tarım arazilerini kapsayan yaklaşık 20 bin dekarlık alan su altında kaldı.

Taşkın yaşanan bölge içindeki 4 bin dekarlık hububat ekili alanın ise aşırı suya maruz kaldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da maç sırasında topun çarptığı martı kalp masajıyla hayata döndürüldü
NATO Steadfast Dart 2026 Tatbikatı tamamlandı
Karacabey Ovası'nda yaklaşık 20 bin dekarlık alan su altında kaldı
Burdur'da badem ağaçları çiçek açtı
Uluabat Gölü'nde yağışların ardından su seviyesi yükseldi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Karacabey Ovası'nda yaklaşık 20 bin dekarlık alan su altında kaldı

Karacabey Ovası'nda yaklaşık 20 bin dekarlık alan su altında kaldı

Uluabat Gölü'nde yağışların ardından su seviyesi yükseldi

Bursa'da 10 bine yakın ortaokul öğrencisi çömlek yapımıyla tanıştı

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bursa'da yapılacak konutların kurası çekildi

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bursa'da yapılacak konutların kurası çekildi
Bursa'da toprak kayması nedeniyle kapanan Mudanya-Altıntaş sahil yolu yeniden ulaşıma açıldı

Bursa'da toprak kayması nedeniyle kapanan Mudanya-Altıntaş sahil yolu yeniden ulaşıma açıldı
Bursa'da Çapraz Çayı'nın taşmasıyla Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı

Bursa'da Çapraz Çayı'nın taşmasıyla Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet