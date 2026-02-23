Dolar
Gündem

Uluabat Gölü'nde yağışların ardından su seviyesi yükseldi

Bursa'da etkili olan yağışların ardından su seviyesi yükselen Uluabat Gölü kıyısındaki tarım arazileri ve bazı evler sular altında kaldı.

Saliha Nur Köksal  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
Uluabat Gölü'nde yağışların ardından su seviyesi yükseldi Fotoğraf: Volkan Bayraktar/AA

Bursa

Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından olan Uluabat Gölü'nün seviyesi yüksek kesimlerden gelen kar suları ve sağanaklarla yükseldi.

Göle kıyısı bulunan Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi'nde ekili araziler ile çok sayıda ev ve bungalov, su altında kaldı. İki alçak tepeden oluşan Gölyazı Mahallesi'nde de kıyıdaki bazı işletmeleri ve evleri su bastı.

Göl suları Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Mahallesi'nin kıyı kesimindeki ev ve işletmelerin duvarlarına da dayandı.

Su altında kalan alanlar dronla görüntülendi.

Öte yandan, bölgedeki vatandaşlar tedirginlik yaşıyor.

Doğma büyüme Gölyazılı olan işletme sahibi Mustafa Çiçek (63), AA muhabirine, en son 30 sene önce göl sularının bu kadar ilerlediğini söyledi.

Son 15 gündür suların giderek yükseldiğini belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Her sene bu sular geliyordu ama bu seneki gibi değildi. 30 sene önce gelmişti. Bir de 10-15 gündür yaşıyoruz bu olayı. Tabii Allah'ın verdiği bir şey. Şu an tedirginiz. Dükkanım şu an su altında. Bu sular çekildikten sonra belediyelerin bunları kayıt alıp önlerine bir bent yapması lazım. Kıyılara bent yapabilir. En azından bir koruma altına alınır. Herkesin muhitine sahip çıkması lazım."

