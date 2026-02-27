Dolar
logo
Yaşam

"Küpeli Çoban" aldığı destekle 100 baş hayvan kapasiteli modern çiftlik kuracak

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çiftçilik yapan ve sosyal medyada "Küpeli Çoban" olarak tanınan 23 yaşındaki Furkan Aşık, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) tarafından alacağı destekle 100 baş hayvan kapasiteli modern bir çiftlik kuracak.

Hale Pak  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
"Küpeli Çoban" aldığı destekle 100 baş hayvan kapasiteli modern çiftlik kuracak Fotoğraf: Hale Pak/AA

Burdur

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Gölhisar Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü mezunu olan Aşık, Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Sağırlar Mahallesi'ne döndü. Hayvancılığa iki yıl önce 2 kuzu ile başlayan Aşık, kısa sürede sürüsünü 70 küçükbaş hayvana çıkardı.

Sosyal medyada "Küpeli Çoban" olarak bilinen Aşık, MAKÜ ve TÜME tarafından fark edildi. MAKÜ Veteriner Fakültesi akademisyenleri tarafından eğitim verilen ve TÜME tarafından kurulacak tam otomasyonlu çiftlikte çalışmaya başlayacak olan Aşık, aynı zamanda kendi kuzu ve koyunlarına da bakacak.

"Köyde kalmışlık bir geri kalmışlık değil"

Furkan Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteden mezun olduktan sonra hayvancılık yapmaya başladığını, daha sonra üniversitedeki hocalar ve TÜME Vakfı tarafından keşfedildiğini anlattı.

Bir ay TÜME'nin çiftliğinde eğitim aldığını belirten Aşık, "Üniversitenin eğitim çiftliğinde uygulamalı eğitim alıyorum. Önce genç veteriner arkadaşlarımızla buluştuk. Daha sonra hocalarımızdan hayvancılık üzerine teorik bilgiler edindim. Sahada bu bilgileri pekiştiriyorum." dedi.

Aşık, TÜME'nin projesinden bahsederek, "TÜME'nin genç girişimci projesi var. Ben de bu projenin inşallah bir parçasıyım. Şu anda Balıkesir'de bir çiftlik kurulacak. 100 büyükbaş hayvanlık. Damızlık, sığır, angus yetiştiriciliği üzerine bir projemiz var." diye konuştu.

Hedeflerinden bahseden Aşık, şunları kaydetti:

"En büyük hedefim kendi çiftliğimi büyütmek. Şu mesajı vermek istiyorum, köyde kalmışlık bir geri kalmışlık değil. Okuyup köyüne dönmek de aynı şekilde. Ben kendi hedeflerim doğrultusunda ilerleyen birisiyim. Gerçekten sevdiğim işi yapıyorum. Gençlere de bunu aktarmak istiyorum. Ata yadigarı bir sistemle değil de daha teknolojik, verimli ve sürdürülebilir bir tarım, hayvancılık nasıl yapılır, ben bunları göstermek istiyorum. Deneyimleyerek ilerlemek istiyorum."

Kuracağı çiftlik hakkında bilgi veren Aşık, "Otonom bir çiftlik olacak. Her şey otomatik sistemlerle ilerleyecek. Dijital bir sistem hem sürdürülebilir hem de verimlilik açısından daha iyi. Gençlere örnek olacak bir sistem." ifadesini kullandı.

