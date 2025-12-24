Bolu'da yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
Bolu'da yaban hayatı fotokapanlarla kaydedildi.
Bolu
Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından Bolu'daki ormanlara yerleştirilen fotokapanlara yakalanan yaban hayvanlarının görüntüleri paylaşıldı.
"Yaban Hayatının Kalbi Bolu'dan fotokapanlarımıza yansıyan anlar" mesajıyla yapılan paylaşımda, karaca, ayı, kurt sürüsü ve geyiğin görüntüleri yer aldı.
Paylaşımda, "Onlar doğada huzurla yaşamlarını sürdürürken bizler onları 7/24 izliyor, yaşam alanlarını doğal dengeye saygıyla koruyoruz. Her kare, yaban hayatının sessiz ama güçlü hikayesini anlatıyor." ifadelerine yer verildi.