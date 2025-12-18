Antalya'da vaşak yavruları fotokapanla görüntülendi
Antalya'da 2 vaşak yavrusunun su içmesi ve birbiriyle oynaması fotokapanla görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, vaşak yavrularının görüntüsü paylaşıldı.
Paylaşımda, "Yaban hayatını izlemek amacıyla kurduğumuz fotokapanlar, yavru vaşakları doğal ortamlarında kayıt altına aldı. Yaban hayatının devamlılığını simgeleyen bu anlar, doğamızın ne denli zengin olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor." ifadelerine yer verildi.
Görüntülerde, ormanda 2 vaşak yavrusunun su içtiği ve birbiriyle oynadığı anlar yer alıyor.