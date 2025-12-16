Çankırı'da yiyecek arayan vaşak cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde ormanlık alanda yiyecek arayan vaşak, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çankırı
İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının keyfini çıkarmak için arkadaşlarıyla ormanlık alana giden Onur Altuntaş, ağaçların arasında ses duyması üzerine telefonunun kamerasını açtı.
Bu sırada ağaçların arasından çıkan vaşak, bir süre bölgede dolaşıp yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu.
Altuntaş, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
