Yaşam

Çankırı'da yiyecek arayan vaşak cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde ormanlık alanda yiyecek arayan vaşak, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yasin Ustacı  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Çankırı'da yiyecek arayan vaşak cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Çankırı

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının keyfini çıkarmak için arkadaşlarıyla ormanlık alana giden Onur Altuntaş, ağaçların arasında ses duyması üzerine telefonunun kamerasını açtı.

Bu sırada ağaçların arasından çıkan vaşak, bir süre bölgede dolaşıp yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu.

Altuntaş, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

