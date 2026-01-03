Dolar
43.04
Euro
50.48
Altın
4,333.15
ETH/USDT
3,108.00
BTC/USDT
90,063.00
BIST 100
11,498.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Bolu'da karla kaplı çam ağaçları havadan görüntülendi

Bolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Zafer Göder  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
Bolu'da karla kaplı çam ağaçları havadan görüntülendi Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

İl merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Aladağ bölgesinde kar yağışı etkili oldu.

Karayolları ekipleri, Seben ve Kıbrıscık ilçelerine ulaşımın sağlandığı kara yolunda buzlanmanın önüne geçmek için kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan bölgede kar yağışı ve karla kaplı çam ağaçları havadan görüntülendi.

Bazı ağaçların üzerindeki karların rüzgarın etkisiyle döküldüğü, bazılarının üzerinde biriken karların ise buz tuttuğu görüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan 2025 ihracat rakamlarının açıklandığı programa ilişkin paylaşım
Sarıkamış'ta şehitler için yapılan kardan heykeller açıldı
Dışişleri Bakanlığından Venezuela'daki gelişmelere ilişkin açıklama
DMM "Hatay'da aynı konutun birden fazla hak sahibine verildiği" iddiasını yalanladı
Şiddetli lodos İstanbul'da hayatı olumsuz etkiliyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bolu'da karla kaplı çam ağaçları havadan görüntülendi

Bolu'da karla kaplı çam ağaçları havadan görüntülendi

Düzce'deki Topuk Yaylası Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Karla buluşan Kastamonu'nun sahil şeridindeki eşsiz güzellikler dronla görüntülendi

Diyarbakır'daki tarihi yapılar karla kaplandı

Diyarbakır'daki tarihi yapılar karla kaplandı
Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı
Sivas'ta Kızılırmak'ın bazı kısımları buz tuttu

Sivas'ta Kızılırmak'ın bazı kısımları buz tuttu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet