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Yaşam

Başkentin simgelerinden Kuğulu Park'ta 8 ördek yavrusu suyla buluştu

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta 8 ördek yavrusu, park görevlileri ve veteriner hekimlerin gözetiminde suya bırakıldı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Başkentin simgelerinden Kuğulu Park'ta 8 ördek yavrusu suyla buluştu

Ankara

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, parkta her yıl büyüyen kuğu, kaz ve ördek ailesine 19 Ağustos'ta yumurtadan çıkan 8 yavru ördek daha katıldı.

Suya bırakılan yavru ördeklerin sağlık kontrolleri veteriner hekimler tarafından gerçekleştirildi.

Çankaya Belediyesi yetkilileri, yavru ördeklerin park görevlileri tarafından titizlikle takip edildiğini belirtti.

Ördek yavrularının parkın doğal atmosferine uyum sağladığı ve ziyaretçilerin ilgisini çektiği kaydedildi.

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