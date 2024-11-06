Bartın'da aynada kendini gören ayının tepkisi fotokapan tarafından kaydedildi
Bartın'da ormana yerleştirilen aynada kendisini gören ayının verdiği tepki, fotokapan tarafından görüntülendi.
Bartın
Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10'uncu Bölge Müdürlüğüne bağlı Bartın Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 hafta önce yaban hayvanlarının tepkilerini ölçmek amacıyla sorumluluk alanlarındaki ormanlara ayna ve fotokapan yerleştirdi.
🪞🐻 Sabah uyandığımda aynada kendimi görünce 🥱 pic.twitter.com/HbOSKWTJ1d— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) November 6, 2024
Bir ayının aynada kendini görünce verdiği tepki, fotokapan tarafından kaydedildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı da ormanda aynayla karşılaşan ayının fotokapan tarafından kayıt alında alınan görüntülerini, X sosyal medya hesabından "Sabah uyandığımda aynada kendimi görünce." notuyla paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.