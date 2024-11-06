Dolar
34.26
Euro
36.69
Altın
2,698.61
ETH/USDT
2,640.90
BTC/USDT
74,315.00
BIST 100
8,871.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Bartın'da aynada kendini gören ayının tepkisi fotokapan tarafından kaydedildi

Bartın'da ormana yerleştirilen aynada kendisini gören ayının verdiği tepki, fotokapan tarafından görüntülendi.

Selim Bostancı  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Bartın'da aynada kendini gören ayının tepkisi fotokapan tarafından kaydedildi

Bartın

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10'uncu Bölge Müdürlüğüne bağlı Bartın Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 hafta önce yaban hayvanlarının tepkilerini ölçmek amacıyla sorumluluk alanlarındaki ormanlara ayna ve fotokapan yerleştirdi.

Bir ayının aynada kendini görünce verdiği tepki, fotokapan tarafından kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı da ormanda aynayla karşılaşan ayının fotokapan tarafından kayıt alında alınan görüntülerini, X sosyal medya hesabından "Sabah uyandığımda aynada kendimi görünce." notuyla paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Sivas'ta arazide bulunan bebek cesedini mezarlıktan yabani hayvanlar çıkartmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Devlet Başkanları Zirvesi'ne özel hatıra parayı liderlere hediye etti
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen kamyon ulaşımı aksattı
Türkiye rüzgar enerjisi endüstrisinin 2035'te 8 milyar dolar büyüklüğe ulaşabileceği öngörülüyor

Benzer haberler

Bartın'da aynada kendini gören ayının tepkisi fotokapan tarafından kaydedildi

Bartın'da aynada kendini gören ayının tepkisi fotokapan tarafından kaydedildi

Erzincan'da iki doğasever karşılaştıkları ayılardan kaçış anlarını görüntüledi

İzmir'de mahalle sakinleri çektikleri video ile ulaşım sorunlarına dikkati çekti

Nemrut Kalderası'nda ayı saldırısı nedeniyle mahsur kalan turist ekiplerce kurtarıldı

Nemrut Kalderası'nda ayı saldırısı nedeniyle mahsur kalan turist ekiplerce kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet