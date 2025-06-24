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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'nın Dnipro'ya düzenlediği füze saldırısında 11 kişi öldü, 160'tan fazla kişi yaralandı

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği, 160'tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Davit Kachkachishvili  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Ukrayna: Rusya'nın Dnipro'ya düzenlediği füze saldırısında 11 kişi öldü, 160'tan fazla kişi yaralandı

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusların Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısında ölü sayısının arttığını belirtti.

Saldırının yapıldığı bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Zelenskiy, "Şu ana kadar 160'tan fazla kişinin yaralandığı biliniyor. Maalesef 11 kişi öldü. Enkaz hala kaldırılıyor, bu nedenle ölü sayısı maalesef artabilir." ifadesini kullandı.

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Zelenskiy, saldırıdan dolayı kentteki bir yolcu treni ile evler ve okulların da hasar aldığını aktararak, "Trende 500'den fazla yolcu vardı. Beş vagon hasar gördü. Can kaybı yok. Tüm yaralılara yardım sağlandı." açıklamasını yaptı.

Rusya'nın, farklı ülkelerden getirilen bileşenler olmadan füzeleri üretme imkanına sahip olmadığını savunan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle, Rusya'yı suç ortaklarıyla birleştiren planları mümkün olduğunca sınırlamak önemlidir. Rusya'ya yönelik yaptırımlar da önemli ölçüde güçlendirilmelidir."

Zelenskiy insanların hayatını kurtarmak için mücadele verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ne için savaştığımızı açık bir şekilde biliyoruz ve bu da hayatı savunmaktır. Rusya savaşı neden sürdürdüğünü açıkça biliyor ve bu, hayatı hiçe saymak ve topraklarımızı insanlardan temizlemeye çalışmaktır. Bu, taraf seçmenin zor olduğu bir mücadele değil. Ukrayna'nın yanında olmak, hayatı savunmaktır."

Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan saldırıya tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Dnipro'ya yapılan füze saldırısına tepki gösterdi.

Saldırı sonucu bir yolcu treni ile sivil altyapıların hasar gördüğünü belirten Sybiha, "Sıradan bir yolcu treni, okullar ve anaokulları, bir hastane ve bir klinik hasar gördü. Ölenler ve yaralananlar var." ifadesini kullandı.

Rusya'ya yönelik baskının artırılması çağrısında bulunan Sybiha, "Liderler, NATO Zirvesi için Lahey'de toplanırken, Rusya terör ve barışı reddetme mesajı gönderiyor. Müttefiklerin, Moskova'ya baskıyı artırması bir güvenilirlik meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

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