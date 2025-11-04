Ukrayna: Rusya son bir ayda Ukrayna'daki mevzilere 5 bin 328 güdümlü hava bombası attı
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun sadece son bir ayda Ukrayna'daki mevzilere yönelik 5 bin 328 güdümlü hava bombası fırlattığını bildirdi.
Kiev
Bakanlığa ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kullandığı güdümlü hava bombaları sayısının son bir ayda önemli ölçüde arttığı belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Rus ordusunun son bir ayda Ukrayna'daki mevzilere 5 bin 328 güdümlü hava bombası fırlattığı aktarılan açıklamada, "Bu, 2025'in başından bu yana bir ayda atılan en yüksek güdümlü hava bombası sayısıdır." ifadesi kullanıldı.
Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarının arttığı kaydedilen açıklamada, "Düşman, 10 ayda yaklaşık 40 bin hava bombası fırlattı. Bu sayı geçen yılın tamamındaki sayıya eşit." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.