Dolar
39.60
Euro
46.10
Altın
3,321.05
ETH/USDT
2,455.40
BTC/USDT
105,969.00
BIST 100
9,448.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ile İran arasında varıldığı belirtilen ateşkese ilişkin Tel Aviv'den yayındayız
logo
Yaşam

Bursa'da yaban kedisi fotokapanla görüntülendi

Bursa'da bir yaban kedisi fotokapanla görüntülendi.

Fatih Çapkın  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Bursa'da yaban kedisi fotokapanla görüntülendi

Bursa

Yaban hayatını izlemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bölgede kayıt alan fotokapan bir yaban kedisini görüntüledi.

Kayıtlarda gezintiye çıkan yaban kedisinin, kameranın görüş alanındaki doğal hareketleri görülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale Boğazı'nda ham petrol tankerinde makine arızası meydana geldi
Bakan Uraloğlu: İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgedeki hava sahası kısıtlamaları devam etmektedir
THY, Irak seferlerine yeniden başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için Hollanda'da
Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü

Benzer haberler

Bursa'da yaban kedisi fotokapanla görüntülendi

Bursa'da yaban kedisi fotokapanla görüntülendi

Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'da 4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü yurdun dört bir yanına gönderiyor

Dubai'den gelen Filipinli kalp hastası Bursa'da sağlığına kavuştu

Dubai'den gelen Filipinli kalp hastası Bursa'da sağlığına kavuştu
Bursa'da çıkan iki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'da çıkan iki orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'daki ayı barınağının sakinleri sıcak havalarda özel gıdalarla besleniyor

Bursa'daki ayı barınağının sakinleri sıcak havalarda özel gıdalarla besleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet