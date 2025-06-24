Dolar
39.60
Euro
46.10
Altın
3,321.05
ETH/USDT
2,455.40
BTC/USDT
105,969.00
BIST 100
9,448.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ile İran arasında varıldığı belirtilen ateşkese ilişkin Tel Aviv'den yayındayız
logo
Yaşam

Isparta'da Çamyol Ormanı mor çiçeklerle bezendi

Isparta'da karaçam ormanları arasında açan ve halk arasında "kanlı basıra otu" olarak bilinen "silene compacta" bitkisi güzel bir görüntü oluşturdu.

Bahadır Arıcı  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Isparta'da Çamyol Ormanı mor çiçeklerle bezendi Fotoğraf: Bahadır Arıcı/AA

Isparta

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince Eğirdir ve Aksu ilçeleri yakınında bulunan "Çamyol Orman İçi Dinlenme Yeri" çevresinde, ormanlık alanda ağaç seyreltme ve aralama çalışması yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu bölgede toprağın sürülmesinin ardından alanı, karanfilgillerden olup halk arasında "kanlı basıra otu" diye bilinen "silene compacta" bitkisinin kapladığı görüldü.

Karaçam ağaçlarından oluşan yemyeşil ormanın içinde mor rengiyle boy gösteren çiçekler, görsel şölen oluşturdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale Boğazı'nda ham petrol tankerinde makine arızası meydana geldi
Bakan Uraloğlu: İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgedeki hava sahası kısıtlamaları devam etmektedir
THY, Irak seferlerine yeniden başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için Hollanda'da
Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü

Benzer haberler

Isparta'da Çamyol Ormanı mor çiçeklerle bezendi

Isparta'da Çamyol Ormanı mor çiçeklerle bezendi

Aydın'da makilik alanda çıkan iki ayrı yangına müdahale ediliyor

Türk Kızılay'a kan bağışı yapanlar adına fidan dikilecek

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında
Kuraklığın etkisiyle su seviyesi düşen Eğirdir Gölü dronla görüntülendi

Kuraklığın etkisiyle su seviyesi düşen Eğirdir Gölü dronla görüntülendi
Bakan Yumaklı'dan "Eğirdir Gölü" paylaşımı

Bakan Yumaklı'dan "Eğirdir Gölü" paylaşımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet