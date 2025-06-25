Dolar
39.72
Euro
46.14
Altın
3,324.13
ETH/USDT
2,445.50
BTC/USDT
106,700.00
BIST 100
9,431.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine iştirak ediyor
logo
Yaşam

Sakarya'da bitkin halde bulunan boz ayı Ormanya'da tedavi altına alındı

Sakarya'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan boz ayı, Kocaeli'deki Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi ediliyor.

Sefa Tetik  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Sakarya'da bitkin halde bulunan boz ayı Ormanya'da tedavi altına alındı

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya'da köylüler tarafından bitkin halde bulunan yavru ayı, "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" olarak hizmet veren Ormanya'da tedavi altına alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince merkeze getirilen ve uzman veteriner hekimler tarafından yapılan muayenede, iç kanaması ve enfeksiyonu olduğu belirlenen ve 4 aylık olduğu düşünülen boz ayı, ilk müdahalenin ardından rehabilitasyon alanına yerleştirildi.

Yaban hayata adaptasyon kriterleri doğrultusunda uzman veteriner hekimler ve yaban hayatı biyologlarının gözetiminde sürdürülen rehabilitasyon sürecinde, ayının doğal davranış repertuvarını koruyabilmesi amacıyla insan teması asgari seviyeye indirildi.

Dış çevresel stres faktörlerine karşı izole edilen barınak ünitesi, doğal yaşam alanlarına benzer koşullarda dizayn edilirken, beslenme, izleme ve sağlık protokolleri ise tamamen yaban hayatı rehabilitasyon standartlarına göre uygulandı.

Tedavi sürecinde sıvı takviyesi, beslenme desteği ve dinlenmeye yönelik program uygulanan yavru ayının enfeksiyonunda azalma görüldü, sağlık durumu olumlu yönde ilerleme gösterdi.

Rehabilitasyon sürecinin sağlıkla tamamlamasıyla doğal yaşam alanına dönüşe hazırlanan boz ayının bırakılması, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde yürütülecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"NEFES" yazılımı ile Türkiye'nin havası 3 boyutlu takipte
Sivas'ta bulunan yavru kızıl şahin koruma altına alındı
Milli Savunma Bakanı Güler, Hollandalı mevkidaşı Brekelmans ile görüştü
İstanbul'da görülen yılanlar için uzmanlardan uyarılar
İstanbul'da "Huzur İstanbul" uygulamasında 806 kişi gözaltına alındı

Benzer haberler

Sakarya'da bitkin halde bulunan boz ayı Ormanya'da tedavi altına alındı

Sakarya'da bitkin halde bulunan boz ayı Ormanya'da tedavi altına alındı

Sakarya'da orman işletme deposunda çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Türkiye'de yılın ikinci yarısında 3 lityum-iyon batarya fabrikasının faaliyete geçmesi bekleniyor

Eskişehir'de kalp ritim bozukluğu olan hasta elektriksel ablasyon yöntemiyle sağlığına kavuştu

Eskişehir'de kalp ritim bozukluğu olan hasta elektriksel ablasyon yöntemiyle sağlığına kavuştu
Samsun'da yaralı bulunan puhu tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Samsun'da yaralı bulunan puhu tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, kemik iliği nakli operasyonlarıyla hastalara umut oluyor

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, kemik iliği nakli operasyonlarıyla hastalara umut oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet