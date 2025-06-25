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Yaşam

Üniversite öğrencisinden engelli çocuğa puset desteği

Kastamonu Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi Betül Alpince, bir etkinlikte tanıştığı serebral palsi hastası 14 yaşındaki İlayda Zeynep Hoşlan için düzenlediği kampanya kapsamında engelli puseti aldı.

Özgür Alantor  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Üniversite öğrencisinden engelli çocuğa puset desteği Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Kastamonu'da üniversite öğrencisi Betül Alpince, özel gereksinimli bireylere yönelik programda tanıştığı fiziksel engelli çocuk için "Bir adım sen ol" kampanyası düzenledi.

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Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi Alpince, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğinin düzenlediği programda, serebral palsi hastası 14 yaşındaki İlayda Zeynep Hoşlan ve annesiyle tanıştı.

Engelli puseti olmadığı için gittiği çoğu yere çocuğunu normal bebek arabasıyla taşıyan ve düşmemesi için kızını bezle bağlayan annenin yaşadıklarından etkilenen Alpince, durumu üniversitedeki hocalarına anlattı.

Bunun üzerine danışmanlığını Doç. Dr. Bülent Yıldız'ın yürüttüğü "Bir adım sen ol" kampanyasını hayata geçiren Alpince, hayırseverlerden toplanan para ile İlayda Zeynep için engelli puseti aldı.

İlayda Zeynep ve annesini evinde ziyaret eden akademisyen ve öğrenciler, çocuğa puset ve aldıkları oyuncakları hediye etti.

Üniversite öğrencileri tarafından balonla süslenen pusetle gezdirilen Zeynep, yeni pusetiyle büyük mutluluk yaşadı.

Betül Alpince, AA muhabirine, okul olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

İşletme Topluluğu olarak özel gereksinimli bireylerin bulunduğu bir etkinliğe katıldıklarını anlatan Alpince, "Etkinlikte Zeynep'i gördüm ve çok etkilendim. Sonra hocamızla konuştuk. Bir sosyal sorumluluk projesi yazarak kampanyamızı başlattık." dedi.

"Zeynep'i tanıdıktan sonra pusete kavuşması için sponsor aradım"

Zeynep'in durumunun özel olduğunu anlatan Alpince, şöyle konuştu:

"Zeynep'in, normal bir sandalye ihtiyacını gidermiyordu. Özel bir pusete ihtiyacı vardı. Kız çocuğu olması beni daha çok etkiledi ve onların yanında olmak istedim. Zeynep'i tanıdıktan sonra, durumunu yakından gördükten sonra pusete hemen kavuşması için sponsor aradım. Tek tek gidip sponsorlardan destek istedim. Sonra da puseti aldık."

Puset teslimine katılan Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aysun Kambur ise bölümündeki öğrencilerinin sık sık sosyal sorumluluk projeleri yaptıklarını kaydetti.

Problemleri çözme noktasında ellerinden geleni yapmak istediklerini belirten Kambur, "Şehir ve üniversiteyi bir araya getirmek, bu tür projelerde çalışmalarda bir arada olmak hem topluma hem Kastamonu'ya katkı sağlıyor. Hem de bizlerin öğrencilerimizle bu tür etkinliklerde gururlanmasına vesile oluyor." ifadelerini kullandı.

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