Dolar
23.17
Euro
24.82
Altın
1,956.65
ETH/USDT
1,841.30
BTC/USDT
26,355.00
BIST 100
5,568.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleşecek
logo
Kültür

Kastamonu'da ismi tarihe geçen insanların resmedildiği sergi açıldı

Kastamonu'da lise öğrencileri tarafından devlet adamlarından bilim insanlarına, tiyatro oyuncularından sporculara kadar ismi tarihe geçen insanların resmedildiği sergi açıldı.

Erkut Kargın  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Kastamonu'da ismi tarihe geçen insanların resmedildiği sergi açıldı Fotoğraf: Erkut Kargın/AA

Kastamonu

Abana İnönü Anadolu Lisesi resim öğretmeni Arzu Şensoy rehberliğinde öğrencilerin hazırladığı 70 eser, "Emek, alın teri ve başarı el ele yürür" temalı, kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide beğeniye sunuldu.

Sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sinema oyuncuları Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit ile yazarlar Oğuz Atay, Rıfat Ilgaz ve halterci Naim Süleymanoğlu ile bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar gibi kişilerin resimleri yer alıyor.

Resim öğretmeni Şensoy, gazetecilere, her sene kent merkezinde çeşitli temalarla sergi açmayı geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Sergide ismi tarihe geçen Türk insanlarını resmettiklerini dile getiren Şensoy, "Sporcusundan sanatçısına, devlet adamından bilim adamına kadar geniş bir yelpazede isimler seçtik ve çalıştık. Ayrıca ikinci bir kısımda ise el temamız var. Dayanışmayı, sabrı, nezaketi, sevgiyi, şefkati temsil eden eller çalıştık. Çocuklarımızın çalışmalarını burada sergilemek, bizi sevindiriyor. Çocuklarımız mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Sergiye, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Abana Kaymakamı Salih Ağar, İl Milli Eğitimi Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, görevini İsmail Demir'den devraldı
Samsun'un Terme ilçesinde taşkın sonrası temizlik çalışmaları yapılıyor
TCG Anadolu'nun Aksaz'daki ilk eğitim görüntüleri paylaşıldı
Sivas'ta Kılıçkaya Barajı doldu, piknik alanı ve sosyal tesisleri su bastı
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Kastamonu'da ismi tarihe geçen insanların resmedildiği sergi açıldı

Kastamonu'da ismi tarihe geçen insanların resmedildiği sergi açıldı

Kastamonu'da şiddetli yağışın ardından temizlik ve yol onarım çalışması başladı

Bakan Tekin: Bir karar alırken özellikle öğretmenlerimizin görüş, öneri ve eleştirilerini dikkate alacağız

Kastamonu'da çamurlu sel suyu denizin rengini kahverengiye çevirdi

Kastamonu'da çamurlu sel suyu denizin rengini kahverengiye çevirdi
Sivas'ta Aşık Veysel resim sergisi açıldı

Sivas'ta Aşık Veysel resim sergisi açıldı

İnebolu'da selin ardından yaralar sarılıyor

İnebolu'da selin ardından yaralar sarılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet