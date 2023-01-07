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Yaşam, insana dair

Hataylı kuaför engellileri ücretsiz tıraş ediyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 13 yıldır berberlik yapan Mehmet Kemal Kanat, iş yerine gelen ve evlerine gittiği engellilerin saç tıraşı ve bakımlarını ücretsiz gerçekleştiriyor.

Ayşe Güler Tokdemir   | 07.01.2023
Hataylı kuaför engellileri ücretsiz tıraş ediyor Fotoğraf: Ayşe Güler Tokdemir/AA

Hatay

Engellilerin gönlüne dokunmak ve onlara destek olmak isteyen Kanat, bir ay önce başlattığı proje kapsamında ilçesinde yaşayan engelliler için harekete geçti.

Reyhanlı'daki engelli dernekleri, rehabilitasyon merkezleri ve okullarla iletişime geçen Kanat, projesini duyurarak çalışmalara başladı.

İş yerine gelen engellilerle yakından ilgilenen Kanat, onları istedikleri gibi tıraş edip kişisel bakımlarını da yapıyor.

Kanat, iş yerine gelemeyecek durumda olan çocuk ve yetişkin engellilerin ise tıraşlarını evlerine gidip yaparak onların gönlüne dokunuyor.

"Engelli kardeşlerimiz istediği sürece devam edecek"

Kuaför Mehmet Kemal Kanat, AA muhabirine, engellilere yönelik sürekli yardımda bulunan Mehmet Löklü ile tanışmasıyla projeyi uygulamaya başladıklarını söyledi.

Amacının engellileri mutlu etmek olduğunu anlatan Kanat, ücretsiz tıraş hizmetini bundan sonra da devam ettireceğini belirtti.

Projenin yayılması temennisinde bulunan Kanat, "İş yerime gelen engelli çocuklarımızın veya yetişkin amcalarımızın saç kesim ve bakımlarını onların isteklerine göre yapıyoruz. Buraya gelemeyecek onların ise evlerine giderek saç kesimlerini yapıyoruz. Bu projemiz engelli kardeşlerimiz istediği sürece devam edecek." diye konuştu.

Kanat, proje kapsamında iş yerine gelen ve evinde ziyaret ettiği engellilerin sunulan hizmetten memnun kaldığını, onların yüzünde gördüğü mutluluğun paha biçilemez olduğunu dile getirdi.

Hayırsever Mehmet Löklü de kuaför Kanat'ın sunduğu hizmetin engellileri çok mutlu ettiğini kaydetti.

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