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Yaşam, Meslek Liseleri

Kırıkkale'de meslek lisesi öğrencileri engelli akranlarıyla yemek yaptı

Kırıkkale'de Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri birlikte yemek etkinliği yaptı.

Halil İbrahim İdik   | 06.01.2023
Kırıkkale'de meslek lisesi öğrencileri engelli akranlarıyla yemek yaptı Fotoğraf: Halil İbrahim İdik/AA

Kırıkkale

Özel Eğitim Meslek Okulu yemekhanesinde düzenlenen ve Türkiye Aşçılar Pastacılar Birliği Kırıkkale İl Temsilciliğinin de destek verdiği etkinlikte, Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hazırlama Bölümü öğrencileri ile özel çocuklar, Karaköy poğaçası, beşamel soslu fırın makarna, hardallı patates salatası, kurabiye ve kazandibi hazırladı.

Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Mustafa Durak, AA muhabirine, emeği geçenlere teşekkür ederek, yemekhanede öğrencilerin 5 çeşit yemek çıkardığını söyledi.

Durak, "Burada hem dışarıdaki sistemin nasıl olduğuna dair kazanım elde edecekler hem de başka okuldaki öğrencilerle bir araya gelerek kaynaşma ortamı sağlanacak." dedi.

Türkiye Aşçılar Pastacılar Birliği Kırıkkale İl Temsilcisi Hüseyin Şipal, öğrencilerle Türk mutfağından bazı yemekleri yaptıklarını dile getirerek, "Farkındalık oluşturmak ve bildiklerimizi paylaşmak amacıyla buradayız. Türk mutfağının yaşatılması için meslek liselerinin yemek bölümlerini önemsiyoruz. Bundan sonra da elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencisi Mehmet Öztürk ise arkadaşlarıyla makarna, kazandibi ve patates salatası yaptıklarını ifade etti.

Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Kavlak da arkadaşlarıyla yardımlaşarak yemek yaptıklarını kaydetti.

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