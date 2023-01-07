Dolar
18.77
Euro
20.00
Altın
1,866.63
ETH/USDT
1,267.50
BTC/USDT
16,962.00
BIST 100
5,341.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Ağrı Dağı eteklerindeki sulak alanlar havalar soğuyunca yerel kuşlara kaldı

Kışı bölgede geçirecek sakarmeke, balıkçıl türleri, leylek, sutavuğu, yeşilbaş ördek gibi yerel kuşlar, sulak alanlarda beslenirken görüntülendi.

Hüseyin Yıldız   | 07.01.2023
Ağrı Dağı eteklerindeki sulak alanlar havalar soğuyunca yerel kuşlara kaldı Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Ağrı Dağı eteklerindeki sulak alanlar, göçmen kuşların sıcak bölgelere gitmesiyle yerel kuşlara kaldı.

Iğdır ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan sulak alanlar, ilkbahar, yaz ve sonbahar döneminde yüzlerce göçmen kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Havaların soğumasıyla göçmen kuşların sıcak bölgelere giderken, kışı bölgede geçirecek sakarmeke, balıkçıl türleri, leylek, sutavuğu, yeşilbaş ördek gibi yerel kuşlar, sulak alanlarda beslenirken görüntülendi.

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUŞMER) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çelik, AA muhabirine, Ağrı Dağı civarındaki sulak alanların her mevsim kuşlar için önemli olduğunu söyledi.

"Iğdır'daki tüm göçmen kuşlar güneye gitti"

Bu alanlarda yoğun bir göç hareketliliği yaşandığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Havaların soğumasıyla Kuzey Yarım Küre'den Güney Yarım Küre'ye bir göç başladı ve şu an bitti. Iğdır'daki tüm göçmen kuşlar güneye gitti. Şu an buradaki sulak alanlarda yerel kuşlar kalmış durumda. Bunlara örnek sakarmeke, yeşilbaş ördek ve gri balıkçıl türleri diyebiliriz. Yazın yaz göçmenleri burayı kullanıyor, transit göçmenler de buraya geliyor. Kışın gelmesiyle önemli kış ziyaretçileri geliyor, yaz göçmenleri gidiyor. Yani yılın her döneminde Iğdır'ın sulak alanları, Ağrı Dağı Milli Parkı kuşlar açısından zengin."

Çelik, ilkbaharda Afrika'ya göç eden kuşların geri döneceğini belirterek havaların ısınmasıyla mart ayında güneyden kuzeye bir hareketliliğin yaşanacağını dile getirdi.

Iğdır'ın kuşların göç rotası üzerinde olduğunu hatırlatan Çelik, "Havaların ısınmasıyla birlikte artık yaz göçmen türlerini burada görmek mümkün olacaktır. Bu yılki gözlem çalışmalarımız yoğun geçti. Kuşlar için yeni zengin habitatlar ortaya çıkardık, o alanlarda gözlemlerimizi yoğunlaştırdık. Havaların ısınmasıyla birlikte eksik kalan çalışmalarımızı tamamlamaya çalışacağız. Şu an bölgedeki önemli olan birkaç kuş tür üzerinde çalışmalarımız başlamıştı, baharın gelmesiyle birlikte devam edeceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de tarımsal sulamada da kullanılan barajda su seviyesi düştü
İstinaf, İstanbul'daki suç örgütü davasında verilen cezaları hukuka uygun buldu
Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 44 olarak ölçüldü
Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor
Batman'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 Operasyonu" başlatıldı

Benzer haberler

Ağrı Dağı eteklerindeki sulak alanlar havalar soğuyunca yerel kuşlara kaldı

Ağrı Dağı eteklerindeki sulak alanlar havalar soğuyunca yerel kuşlara kaldı

Iğdır Valisi Sarıibrahim, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Sevinç dalgası" adlı fotoğrafı seçti

Ağrı Dağı eteğine yüksek teknolojili modüler üs bölgesi kuruldu

Yaban hayatı için yemleme döneminde 2500 ton yem doğaya bırakıldı

Yaban hayatı için yemleme döneminde 2500 ton yem doğaya bırakıldı
Iğdır'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu 12 asker yaralandı

Iğdır'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu 12 asker yaralandı
Iğdır'ın tuz mağaraları FPV dronla görüntülendi

Iğdır'ın tuz mağaraları FPV dronla görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet