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Yaşam

Astronot Gezeravcı'nın Silifkeli hemşehrileri uzay yolculuğunu heyecanla bekliyor

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı'nın memleketi Mersin'in Silifke ilçesindeki akrabaları, komşuları ve hemşehrileri, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece gerçekleştirilecek fırlatmayı dev ekrandan takip edecek.

Murat Pancar  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Astronot Gezeravcı'nın Silifkeli hemşehrileri uzay yolculuğunu heyecanla bekliyor

Mersin

Milli Uzay Programı kapsamında "ilk insanlı uzay misyonu" hedefini gerçekleştirecek Gezeravcı, ekibiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nde son hazırlıklarını yapıyor.

Türkiye saatiyle 17 Ocak'ı 18'ine bağlayan gece saat 01.11'de yapılacak fırlatmaya sayılı günler kala, Gezeravcı'nın doğduğu Silifke'deki hemşehrileri de heyecanlı bekleyiş içerisinde.

Silifke Belediyesi, Gezeravcı'nın yolculuğunu canlı takip etmek isteyenler için Göksu Mahallesi'ndeki Anıt Meydanı'nda hazırlıklara başladı.


Fotoğraf: Murat Pancar/AA

Türk bayraklarıyla donatılan meydanda, tarihi anın gösterileceği dev ekran kurulacak, katılımcılar için sandalyeler yerleştirilecek.

Astronotun akrabaları, komşuları ve hemşehrileri, fırlatmayı buradaki dev ekrandan takip edecek.

Belediye Başkanı Sadık Altunok, AA muhabirine, Gezeravcı'nın herkesin gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Yolculuk heyecanına ortak olmak isteyenler için harekete geçtiklerini belirten Altunok, "Alper Gezeravcı'ya ve onu yetiştiren ailesine Türkiye'nin hayalini gerçekleştireceği için teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan örnek alacak hemşehrilerimiz, gençlerimiz, Yörüklerimiz de onun yolundan gidip Türkiye'mize daha büyük başarılar sağlayacaktır." diye konuştu.

"Uzaydan geldiğinde soracak çok sorumuz var"

Gezeravcı'nın kuzeni ve doğduğu Sayağzı Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Gezeravcı da fırlatma anını heyecanla beklediklerini dile getirdi.

Uzaya ilk gidecek Türk'ün kuzeni olmasından mutluluk duyduğunu vurgulayan Mehmet Gezeravcı, "İlkokulu beraber okuduk, çocukluğumuz birlikte geçti. Şimdi de böyle bir olaya imza atması Türkiye'miz ve bizler için çok büyük gurur kaynağı oldu." dedi.

Astronotun ailesinin komşularından Sibel Sümbül de tarifsiz sevinç yaşadıklarını anlatarak, "Alper kapı komşumuzun oğlu. Mahallemizin, ilçemizin, Türkiye'mizin gururu. İnşallah çocuklarımıza da güzel örnek olur. Yörük kültürünü inşallah orada güzelce temsil eder. Kendisine başarılar diliyoruz. Uzaydan geldiğinde soracak çok sorumuz var. İnşallah sağ salim gidip gelir." ifadelerini kullandı.

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