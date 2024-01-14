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Teknoloji

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı, son hazırlıklarını yapıyor

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronotu Alper Gezeravcı, Kennedy Uzay Üssü'nde hazırlıklara başladıklarını duyurdu.

Zeynep Duyar  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı, son hazırlıklarını yapıyor

Ankara

Gezeravcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün ve yarın, fırlatma (18 Ocak 2024 - 01.11) programı hazırlık, gözden geçirme ve provaları için Kennedy Uzay Üssü'ndeyiz. Bu prova, karantina tesisinde fırlatma günü uyandığımız andan, geri sayımın sıfıra ulaştığı ana kadar, rokete yakıt yüklenmesi hariç tüm safhaları içeriyor."


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