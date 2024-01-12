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Teknoloji

İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı, "Bu yolculuk bizim için amaç değil, uzay çalışmaları yolunda gerçekleştirmek istediklerimize ulaşmak için yalnızca bir araç. Bu, sadece bir başlangıç." dedi.

Can Hasasu  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç

Florida

ABD'nin Florida eyaletinde ekip arkadaşlarıyla karantinada bulunan Türk astronot Gezeravcı, birçok gazetecinin katıldığı, İngilizce gerçekleştirilen çevrim içi basın toplantısına katıldı.

AA muhabirinin, uzay yolculuğu öncesinde duygularını sorduğu Gezeravcı hem askeri hem de sivil pilotluk yaptığını belirterek "Başından beri uzayla ilgili hayallerini çıplak gözle görebildiğim gökyüzü ile sınırlı tutmak zorunda kalan biri olarak söylüyorum; gelecek nesillerimiz için bu durum artık geçerli değil. Onların yolu açık olacak." diye konuştu.

Alper Gezeravcı, yapacağı uzay yolculuğunun Türk insanının hayallerini gökyüzünden, uzayın derinliklerine taşıyacağını söyledi.

Türkiye'nin uzun yıllardır yerli uydu teknolojileri ile uzay çalışmalarının içinde olduğunun altını çizen Gezeravcı, "Bu yolculuk bizim için amaç değil, uzay çalışmaları yolunda gerçekleştirmek istediklerimize ulaşmak için yalnızca bir araç. Bu sadece bir başlangıç." ifadelerini kullandı.

Uzaya insan göndermenin Türk uzay araştırmalarını yeni bir aşamaya ulaştıracağını vurgulayan Gezeravcı, Türk halkına hitaben Türkçe verdiği mesajda şunları kaydetti:

"Bu yayını izleme şansı olan tüm vatandaşlarımıza şunu iletmek isterim; devletimizin vermiş olduğu güçlü kararla gelecek nesillerimizin hayallerini yıllardır perdeleyen, bu perdenin açılmasına ve hayallerini uzayın derinlilerine kadar ulaştırabilecek bu yola vesile olan herkese minnettarım. Devletimizin güçlü kararı ve kadirşinas milletimizin sağladığı imkanlarla bu görevi burada gerçekleştiriyoruz. En kısa zamanda, bana verilen bu emaneti tamamlayıp geri geliyor olacağım."

Kişisel performans verilerinin ölçümü için siyah yüzük takıyorlar

AA muhabirinin Gezeravcı ve İsveçli ekip arkadaşı Marcus Wandt'ın parmaklarına taktığı siyah yüzüğü de sorması üzerine Gezeravcı, "Son teknoloji ürünü bu yüzükleri, günlük performansımızla ilgili bazı verileri toplamak için kullanıyoruz." dedi.

Uzay şirketi Axiom'un, kendilerine İspanyol antrenör Emiliano Ventura’yı tahsis ederek özellikle bedensel kondisyonlarını yakından izlediğini aktaran Gezeravcı, "İleri düzey atletik idmanlar yaptırıyor. Bu yüzükleri, kişisel performans verilerimizin ölçülmesi ve karşılaştırılması için burada olduğu gibi Uluslararası Uzay Merkezi'nde de takacağız." diye konuştu.

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