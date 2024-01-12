Azerbaycan, uzayda yörünge hakkına sahip oldu
Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı, uzayda yörünge hakkı elde ettiklerini duyurdu.
Bakü
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 46 derece (doğu boylamı) yörünge konumunda bulunan "Azerspace-1" uydusunun hizmet verdiği C ve Ku frekans bantlarının Azerbaycan hükümeti adına kayıt altına alındığı, böylece ülkenin yörünge hakkı elde ettiği bildirildi.
Açıklamada, Azerbaycan'ın uzayda yörünge hakkı elde etmesinin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nce de onaylandığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.