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Yaşam

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı transfer yolcularla 16 milyonu aştı

Hatice Özdemir Tosun  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı transfer yolcularla 16 milyonu aştı

Antalya

Antalya'ya 2023 yılında hava yoluyla 16 milyon 84 bin 737 turist geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünyanın gözde turizm merkezlerinden Antalya, geçen yıl turizmde tüm zamanların rekorunu kırdı.

2023'te dış hatlardan 15 milyon 689 bin 258 turistin geldiği Antalya'ya, farklı havalimanlarından transferlerle de 395 bin 479 yolcu ulaştı. Böylece Antalya'ya, 2023'te hava yoluyla 16 milyon 84 bin 737 turist geldi.

Ülkeler özelinde bakıldığında, Antalya'ya en fazla turistin geldiği ülke Rusya oldu. Rusya'yı Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Çekya, İsrail ve Ukrayna takip etti.




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