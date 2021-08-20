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Yaşam

Antalya'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Tokatlı itfaiyeciler: Orada canla başla mücadele verildi

İtfaiye görevlisi Tayfun Akpınar, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına katıldıklarını belirten Akpınar, "Devlet ve millet orada el ele idi. Orada canla başla mücadele verildi." ifadelerini kullandı.

Ekber Türkoğlu   | 20.08.2021
Antalya'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Tokatlı itfaiyeciler: Orada canla başla mücadele verildi Fotoğraf: Ekber Türkoğlu / AA

Tokat

Antalya'daki orman yangınına müdahale eden ekipler arasında bulunan Tokat Belediyesi itfaiye ekibi, yaşadıklarını anlattı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun talimatıyla Antalya'daki orman yangınında söndürme çalışmalarına katılan 5 kişilik itfaiye ekibi, çalışmaların tamamlanmasının ardından Tokat'a döndü.

İtfaiye görevlisi Tayfun Akpınar, AA muhabirine, Tokat Belediyesinde 11 yıldır görev yaptığını söyledi. Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına katıldıklarını belirten Akpınar, "Oraya gittiğimizde Antalya'nın birçok yerinde orman yangını vardı. Araç gereç sıkıntısı yoktu. Medyada, 'Helikopter yok' deniyordu. Biz şahit olduk, aynı anda 8-9 helikopteri havada gördüm. Bayanlar evlerinden gelmişler, yemek yapıyorlar. İnsanlar ceplerinden bir şeyler harcayarak itfaiyecilere ve çalışanlara destek olmaya çalışıyor. Devlet ve millet orada el ele idi. Orada canla başla mücadele verildi. Allah'a şükür, insanların duası ve çalışmalarla yangın bastırıldı. İnşallah halkımızın, devletimizin başına bir daha gelmez." ifadelerini kullandı.

İtfaiyeci Mehmet Kaya da mesleğini 22 yıldır yaptığını anlatarak "Yangında söndürme çalışmalarına katılmak üzere Antalya'ya gittik. Eleştirmek kolay ama devletin bütün imkanlarını orada gördüm ben. Bütün millet el ele, el birliği ile çalıştık." dedi.

İtfaiye görevlisi İsmail Güven ise yangın söndürme çalışmalarında insanların tam bir seferberlik halinde olduğunu vurgulayarak "Anadolu'nun her yerinden oraya itfaiye araçları gelmişti. Devlet orada birlik olmuştu tam. Helikopterinden, uçağından her şey oradaydı. Yangını söndürmek için tam seferberlik hali vardı, tam birlik ortamı vardı." diye konuştu.

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