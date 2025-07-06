Büyükçekmece'de otluk alanda yangın çıktı
Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
İstanbul
Fatih Mahallesi D-100 kara yolu kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürmeye yönelik çalışmaları sürüyor.
Bölgedeki elektrik hattında yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar yaşanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.