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Yaşam

İtfaiye erleri tarafından kurtarılan "Zeytin" isimli karga istasyonun maskotu oldu

Yavruyken sıkıştığı yerden itfaiye erleri tarafından kurtarılan karga, büyüyüp gelişmesine rağmen kendisine yapılan iyiliği unutmayarak itfaiye istasyonundan bir an olsun ayrılmıyor.

Fatma Nur Duman Arı  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
İtfaiye erleri tarafından kurtarılan "Zeytin" isimli karga istasyonun maskotu oldu Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Yavruyken Arnavutköy'de bir evin bacasına sıkışan ve vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye erlerinin müdahalesiyle kurtarılan karga, Yenikapı Şehit Taner Çebi Kara ve Deniz İtfaiye İstasyonu'na getirildi.

İstasyonu evi olarak benimseyen kargaya, personel tarafından "Zeytin" ismi verildi.

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Büyüyüp gelişmesine rağmen kendisine bakan İtfaiye Eri Nurettin Ünal'ın yanından bir an olsun ayrılmayan Zeytin, ekibin maskotu haline geldi.

Öyle ki Zeytin, erlerin sabah duasına, yemek ve çay molasına, hatta sporlarına bile eşlik ediyor.

İstasyonda adeta bir dost ve neşe kaynağı olan Zeytin, herkesi mutlu ediyor.

İstanbul İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma Amiri Nurettin Ünal, İstanbul İtfaiyesi'nin her yıl 18 binden fazla hayvan kurtardığını ve Zeytin'in de onlardan birisi olduğunu söyleyerek, "Zeytin, Arnavutköy'de bacaya sıkışmıştı. Kurtardı arkadaşlar, biz de bakımını devraldık. Kendisi bize çok adapte oldu, şu anda da bırakamıyoruz. Kurtardığımız bir çok hayvanı istasyonlarımızda belli bir zaman misafir ediyoruz, Zeytin'inki biraz uzun oldu." dedi.

İtfaiye istasyonlarında köpeklerin de olduğunu ve onların eğitilerek görevlerde kendilerine yardım ettiklerini anlatan Ünal, şunları söyledi:

"Acaba karga da eğitebilir miyiz, kargalar da zeki diyerek kendi aramızda şakalaşıyorduk. Zeytin'e yemek verdik falan derken geldiğimiz aşamada o bizi eğitti. Sürekli 'gak' diyor, biz koşup ona yemek veriyoruz. Aramızda iyi bir dostluk oldu, geliyor, uçuyor, kafamıza konuyor. Şu anda bizim misafirimiz, gitme zamanı geldiğinde isterse gidecek, istemezse misafirimiz olmaya devam edecek. Bir nevi maskotumuz oldu. O mutlu biz de mutluyuz."

İtfaiye eri Necati Çakmak ise, "Kargamız istasyonumuza geldiği günden beri baya bir alıştık, maskotumuz odu. Sağ olsun biraz yaramaz, karnını doyurmakta zorlanıyoruz, iştahı çok açık. Ekipten biri oldu, bir tek göreve götürmediğimiz kaldı, ona da yakında götüreceğiz artık. Gün içinde sürekli bizimle." dedi.

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