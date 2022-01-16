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Yaşam

Antalya Akseki'de vatandaşlar, naylon ve leğenlerle kayak yaparak karın keyfini çıkardı

Antalya'nın Akseki ilçesinde kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Alacabel'de bazı vatandaşlar leğenler, naylonlar ve deniz botlarıyla kaydı.

Mustafa Hatipoğlu   | 16.01.2022
Antalya Akseki'de vatandaşlar, naylon ve leğenlerle kayak yaparak karın keyfini çıkardı Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

Antalya

Aralıklarla etkili olan yağışla Antalya-Konya kara yolundaki 1825 rakımlı Alacabel beyaza büründü. Hafta sonunda güneşli havayı fırsat bilen Antalyalılar, Alacabel'de karın keyfini çıkardı.

Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede leğenleri, naylonları ve deniz botlarını kayak malzemesi olarak kullanan vatandaşlar, kardan adam, kartopu savaşı yapıp, fotoğraf çektirdi, bazıları da karda mangal yaktı.

Serik'ten pikniğe gelen Orhan Kemal Kozan, AA muhabirine, hafta sonunu değerlendirmek için Alacabel'e geldiklerini hem karda eğlenip hem piknik yaptıklarını söyledi.

Manavgat'tan gelen Yusuf Tanışdil ise pazar gününü karda değerlendirmek için ailece geldiklerini ifade etti.

Alanya'dan gelen Mehmet Şimsek de karda güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi.


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