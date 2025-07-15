Antalya'da otluk alanda çıktıktan sonra evlere sıçrayan yangın söndürüldü
Antalya'nın Akseki ilçesinde otluk alanda başlayıp evlere sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Antalya
Bademli Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
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İhbar üzerine mahalleye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Evlere de sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle 3 evin zarar gördüğü belirlendi.
Akseki Kaymakamlığına vekalet eden İbradı Kaymakamı İbrahim Cem Deveci de mahalleye gelerek incelemede bulundu.
Mahalle muhtarı Durmuş Ali Özen, gazetecilere, yangının kısa sürede büyüdüğünü söyledi.
Özen, yangın nedeniyle 3 evin neredeyse kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.
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