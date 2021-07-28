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Yaşam

Ankara'daki Eğriova Yaylası yemyeşil doğası ve göletiyle misafirlerini cezbediyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Eğriova Yaylası, yemyeşil doğası, göleti, yürüyüş rotaları ve kamp alanlarıyla özellikle sıcak havalarda ziyaretçilerine nefes alma imkanı sunuyor.

Yaşar Tonbak   | 28.07.2021
Ankara'daki Eğriova Yaylası yemyeşil doğası ve göletiyle misafirlerini cezbediyor

Ankara

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Eğriova Yaylası, yemyeşil doğası, göleti, yürüyüş rotaları ve kamp alanlarıyla özellikle sıcak havalarda ziyaretçilerine nefes alma imkanı sunuyor.

Bozkırın ortasında yer almasına rağmen ormanlık alanları ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Beypazarı'ndaki yaylalar, şehrin gürültüsünden sıkılan doğaseverleri cezbediyor.

İlçeye 55 kilometre, Karaşar Mahallesi'ne 20 kilometre uzaklıkta bulunan Eğriova Yaylası da yürüyüş rotaları, kamp ve dinlenme alanlarıyla Beypazarı'nın en çok tercih edilen yerleri arasında bulunuyor.

Günübirlik gezintilerle yaylaya çıkanlar, köknar ve çam ormanlarıyla kaplı çevrede doğa yürüyüşü yapıyor, bisiklete biniyor, kamp ve dinlenme alanlarında keyiflice vakit geçirebiliyor.

Çeşitli balık türlerinin bulunduğu yayladaki gölet de sportif amaçlı olta balıkçılığı yapanlara alternatif sunuyor.

Yaz aylarında sıcaktan bunalanların en çok tercih ettiği yerler arasında bulunan Eğriova Yaylası, rengarenk çiçekleri ve manzarasıyla daha çok doğaseveri ağırlamayı bekliyor.

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