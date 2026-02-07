Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,008.10
BTC/USDT
68,066.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

"Anadolu cerenleri" Konya'daki doğal yaşam alanlarında görüntülendi

Türkiye'nin endemik türlerden olan Anadolu yaban koyunları, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki doğal alanlarda yaşıyor.

Savaş Güler  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
"Anadolu cerenleri" Konya'daki doğal yaşam alanlarında görüntülendi Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Heybetli yapılarıyla dikkati çeken, 1000 ve 1700 rakımlı dağ silsilesinin yer aldığı bozkırlarda gruplar halinde yaşayan Anadolu yaban koyunları, varlıklarını 60 bin hektarlık yaşam alanlarında sürdürüyor.

Çoğalmaları ve türün devamlılığının sağlanabilmesi için gelişmiş kamera sistemleri ve fotokapanlarla gözetim altında tutulan "Anadolu Cerenleri"nin sayısı, 770'e kadar ulaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, AA muhabirine, "Bozkırın Gözü" veya halk arasında "Ceren" olarak anılan Anadolu yaban koyununun Türkiye'nin en kıymetli endemik türlerinden biri olduğunu söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu türün, 1960'lı yıllarda sayılarının 30-40'a kadar düşerek yok olmanın eşiğine geldiğine değinen Çatalçam, "Çalışmalar, neticesinde şu anda sahada 235 erkek, 391 dişi ve 144 yavru olmak üzere 770 yaban koyunu bulunuyor. ​Bozdağ'da çoğalan koyunlar Afyonkarahisar, Ankara, Karaman ve Kırşehir gibi türün geçmişte yaşadığı diğer bölgelere gönderilerek yeni popülasyonlar oluşturulmaktadır. Bozdağ, Türkiye'deki yaban koyunu varlığının kalbidir." diye konuştu.

"Paha biçilemez bir genetik mirastır"

Çatalçam, Anadolu yaban koyununun avlanmasının kesinlikle yasak olduğunu, avlamanın cezasının ise milyonlarca lirayı bulduğunu dile getirdi.

Anadolu yaban koyunlarının, bugünkü evcil koyunların atası sayıldığını vurgulayan Çatalçam, "Anadolu yaban koyunu sadece görsel bir güzellik değil, aynı zamanda dünya üzerindeki tüm evcil koyunların yaşayan en yakın akrabası ve büyük olasılıkla doğrudan atası olması nedeniyle paha biçilemez bir genetik mirastır." dedi.

Çatalçam, Anadolu yaban koyununun, evcil kuzenlerinin aksine binlerce yıldır zorlu doğa koşullarında, hastalıklarla ve kıtlıkla mücadele ederek hayatta kaldığını, bunun da onları bir genetik rezerv haline getirdiğini dile getirdi.

"Hayvancılık için 'altın madeni' değerinde"

Gelecekte yaşanabilecek küresel hayvancılık salgınlarında, bu dirençli genlerin evcil ırkları kurtarmak için kullanılabileceğini belirten Çatalçam, şöyle konuştu:

"Su kıtlığına, aşırı sıcak ve soğuk değişimlerine karşı geliştirdikleri adaptasyon yetenekleri, iklim değişikliğiyle mücadele eden modern hayvancılık için bir 'altın madeni' değerinde.​ Anadolu yaban koyununu korumak, sadece bir hayvan türünü kurtarmak değil, insanlığın 11 bin yıl önce başlattığı hayvancılık serüveninin ana kaynak kodunu korumaktır. Anadolu yaban koyunu, Mezopotamya ve Anadolu'daki ilk yerleşik toplumların ekonomisinin temelini oluşturmuştur. ​Konya Havzası'ndaki bu kadim yerleşimlerde yapılan kazılarda, binlerce yaban koyunu kemiği bulunmuştur. Bu kemikler üzerindeki incelemeler, avcılıktan hayvancılığa geçişin ilk adımlarının burada atıldığını gösterir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, 17. El Cezire Forumu'nda konuştu
Edirne'de Meriç Nehri'nin debisi iki günde yaklaşık 3 katına çıktı
Çocuklarda siber zorbalığın önlenmesi için ailelere "denetim" uyarısı
TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı Durgut, yol haritalarını anlattı
Yargıtay, İzmir depreminde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı davasında bazı sanıkların cezasını bozdu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

"Anadolu cerenleri" Konya'daki doğal yaşam alanlarında görüntülendi

"Anadolu cerenleri" Konya'daki doğal yaşam alanlarında görüntülendi

İki çocuğun ardından depremzede küçük Mikail'in de "koruyucusu" oldular

Görme engelli Mukaddes öğretmen öğrencilerine "hayatın ritmini tutmayı" öğretiyor

Ölen arama kurtarma köpeği Gece'nin görevi "Vondi"ye emanet

Ölen arama kurtarma köpeği Gece'nin görevi "Vondi"ye emanet
İki çocuğun sevgisiyle başlayan "koruyucu aile mutluluğu" kurdukları dernekle büyüyor

İki çocuğun sevgisiyle başlayan "koruyucu aile mutluluğu" kurdukları dernekle büyüyor
Uyuşturucudan kurtulan iki arkadaş, kendilerini bağımlılıkla mücadeleye adadı

Uyuşturucudan kurtulan iki arkadaş, kendilerini bağımlılıkla mücadeleye adadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet