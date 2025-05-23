Altmışlık "delikanlılar" sokak basketbolunun vazgeçilmezleri oldu
İzmir'de, emekli olduktan spora daha fazla zaman ayıran 60 yaşındaki İsmet Güllüyurt ile 58 yaşındaki Mehmet Can Güney, gençlerle sokak basketbolu oynuyor ve turnuvalarda onlarla müsabakalara çıkıyor.
İzmir
Uzun yıllar sporla ilgilenen ve çok sevdikleri basketbolu fırsat buldukça oynayan İsmet Güllüyurt ve Mehmet Can Güney, emekli olduktan sonra zamanlarının büyük bölümünü spora ayırıyor.
Bornova ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Hakan Topçu'nun mahallede her hafta organize ettiği basketbol turnuvasına katılan 60'lık delikanlılar, burada gençlere karşı kıyasıya mücadele veriyor. Tecrübelerini gençlere aktaran ve onlarla vakit geçiren Güllüyurt ve Güney, maçlara hazırlanmak için de haftada 4-5 gün antrenman için basketbol sahasında buluşuyor.
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"Spor sayesinde uzun yıllardan beri doktora gitmiyorum"
İsmet Güllüyurt, AA muhabirine, uzun yıllardır amatör olarak spor yaptığını, gençlerle basketbol oynamaktan büyük zevk aldığını söyledi.
Gençlerin aralarında kendilerine yer verdiğini aktaran Güllüyurt, "Gerçekten keyifli anlar yaşıyoruz. O yüzden de sürekli buralardayız. Takımlar kurulduğunda 4'e 4 oynuyoruz genellikle. Dengeli takımlarla keyifli maçlar yapabiliyoruz." dedi.
Gençlerin sinerjisinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Güllüyurt, şöyle konuştu:
"Spor aktivitelerinde gençlerin dertlerini de dinliyor, yol gösteriyoruz. Onların yanında var olmak, etkileşimde olmak sizi de fiziksel ve zihinsel açısından dinç tutuyor. Türkiye'nin en büyük problemi yaşlıların ne yapacağıyla ilgili. Yaşlanan bir nüfusa sahibiz ve fizyolojik gelişmeyle zihinsel gelişme aynı olmuyor. Türkiye'nin ciddi bir sağlık harcaması var yaşlılara. Ne kadar çok hareket ederse insanlar, o kadar da sağlıkları yerinde oluyor. Ben spor sayesinde uzun yıllardan beri doktora gitmiyorum. Bu alışkanlığım sayesinde."
Boş zamanlarını sürekli sporla geçirdiğini dile getiren Güllüyurt, özellikle yaşlı insanları hareketli yaşama davet etti.
"Herkes bana sen 58 yaşında değilsin diyor"
Mehmet Can Güney de 34 yıla yakındır basketbol oynadığını, 2 yıldır da sokaktaki öğrencilere basketbol eğitimi verdiğini söyledi.
Ölünceye kadar basketbol oynamaya devam edeceğini anlatan Güney, "Her gün basketbol sahasındayım. Kim varsa sahada onlarla oynuyorum. Yoksa diğer spor tesislerine bisikletle gidip orada 'bende oynayabilir miyim' diyorum ve aralarına giriyorum. 'Amca' diyenlere kızıyorum. Zaten herkes bana sen 58 yaşında değilsin diyorlar." ifadelerini kullandı.
Basketbol turnuvaları organize eden Hakan Topçu da sokak basketbolcusu olduğunu, profesyonel olamayan kişileri turnuvada bir araya getirdiğini kaydetti.
Her yaş grubundan basketbolseverlere organizasyon yaptıklarını aktaran Topçu, "Birlikte sosyalleşiyoruz, basketbol oynuyoruz. Çok güzel maçlar oluyor. Hatta dün bir arkadaşımızı bölgesel ligde bir takım davet etti. Talep gün geçtikçe büyüyor. En az 50 sporcu hafta sonu burada basketbol oynuyor." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.